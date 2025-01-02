Полина Кудерметова сенсационно обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене

Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла107-й ракетке рейтинга, своей соотечественнице Полине Кудерметовой в третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене со счётом 6:1, 2:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 48 минут. Кудерметова сделала две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету Касаткиной два эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из возможных 18. Следующий матч Кудерметова проведёт с американкой Эшлин Крюгер.

Напомним, турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 520 600.