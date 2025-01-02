Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Полина Кудерметова — Дарья Касаткина, результат матча 2 января 2025, счёт 2:1, третий круг турнира WTA-500 в Брисбене

Полина Кудерметова сенсационно обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене
Комментарии

Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла107-й ракетке рейтинга, своей соотечественнице Полине Кудерметовой в третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене со счётом 6:1, 2:6, 5:7.

Брисбен (ж). 3-й круг
02 января 2025, четверг. 06:15 МСК
Полина Кудерметова
107
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 7
6 		2 5
         
Дарья Касаткина
9
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Матч продолжался 1 час 48 минут. Кудерметова сделала две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету Касаткиной два эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из возможных 18. Следующий матч Кудерметова проведёт с американкой Эшлин Крюгер.

Напомним, турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 520 600.

Календарь турнира в Брисбене
Турнирная сетка соревнований в Брисбене
Материалы по теме
Полина Кудерметова неожиданно обыграла Самсонову во 2-м круге турнира в Брисбене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android