Полина Кудерметова сенсационно обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене
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Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла107-й ракетке рейтинга, своей соотечественнице Полине Кудерметовой в третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене со счётом 6:1, 2:6, 5:7.
Брисбен (ж). 3-й круг
02 января 2025, четверг. 06:15 МСК
107
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 1
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9
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Матч продолжался 1 час 48 минут. Кудерметова сделала две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету Касаткиной два эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из возможных 18. Следующий матч Кудерметова проведёт с американкой Эшлин Крюгер.
Напомним, турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 520 600.
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