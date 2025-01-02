Андрей Рублёв — Фабиан Марожан: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Гонконге

Сегодня, 2 января, состоится матч второго круга в Гонконге, в котором встретятся восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и венгерский спортсмен Фабиан Марожан, занимающий 58-ю строчку мирового рейтинга.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянина и венгра.
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Рублёв ведёт по личным встречам со счётом 1-0. Единственный матч друг с другом спортсмены сыграли в стадии 1/4 финала на грунтовом турнире в Умаге в 2024 году. Тогда Рублёв оказался сильнее со счётом 5:7, 6:3, 6:2.
27-летний Рублёв — победитель 16 турниров на уровне ATP в одиночном разряде, в том числе двух «Мастерсов» (Монте-Карло-2023 и Мадрид-2024). Стоит отметить, что Андрей Рублёв — один из немногих теннисистов, кому удалось одержать победу над каждым представителем «Большой тройки».
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