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Андрей Рублёв — Фабиан Марожан: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Гонконге

Андрей Рублёв — Фабиан Марожан: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Гонконге
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Сегодня, 2 января, состоится матч второго круга в Гонконге, в котором встретятся восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и венгерский спортсмен Фабиан Марожан, занимающий 58-ю строчку мирового рейтинга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянина и венгра.

Гонконг. 2-й круг
02 января 2025, четверг. 13:30 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Фабиан Марожан
58
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

Рублёв ведёт по личным встречам со счётом 1-0. Единственный матч друг с другом спортсмены сыграли в стадии 1/4 финала на грунтовом турнире в Умаге в 2024 году. Тогда Рублёв оказался сильнее со счётом 5:7, 6:3, 6:2.

27-летний Рублёв — победитель 16 турниров на уровне ATP в одиночном разряде, в том числе двух «Мастерсов» (Монте-Карло-2023 и Мадрид-2024). Стоит отметить, что Андрей Рублёв — один из немногих теннисистов, кому удалось одержать победу над каждым представителем «Большой тройки».

Календарь турнира в Гонконге
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