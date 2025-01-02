Мирра Андреева уверенно вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене, обыграв Носкову
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16-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в третьем круге турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) уверенно обыграла чешскую спортсменку Линду Носкову, занимающую 26-ю строчку в рейтинге WTA, со счётом 6:3, 6:0.
Брисбен (ж). 3-й круг
02 января 2025, четверг. 08:10 МСК
26
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
0 : 2
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16
Мирра Андреева
М. Андреева
Встреча продолжалась всего 1 час 3 минуты. В её рамках Носкова два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Мирры четыре эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных (100%).
Соперницей Андреевой в 1/4 финала турнира в Брисбене станет победительница матча между бывшей россиянкой Элиной Аванесян и теннисисткой из Туниса Онс Жабер.
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