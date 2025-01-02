Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева уверенно вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене, обыграв Носкову

Мирра Андреева уверенно вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене, обыграв Носкову
Комментарии

16-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в третьем круге турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) уверенно обыграла чешскую спортсменку Линду Носкову, занимающую 26-ю строчку в рейтинге WTA, со счётом 6:3, 6:0.

Брисбен (ж). 3-й круг
02 января 2025, четверг. 08:10 МСК
Линда Носкова
26
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Мирра Андреева
16
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Встреча продолжалась всего 1 час 3 минуты. В её рамках Носкова два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Мирры четыре эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных (100%).

Соперницей Андреевой в 1/4 финала турнира в Брисбене станет победительница матча между бывшей россиянкой Элиной Аванесян и теннисисткой из Туниса Онс Жабер.

Календарь турнира в Брисбене
Таблица турнира в Брисбене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android