Мирра Андреева уверенно вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене, обыграв Носкову

16-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в третьем круге турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) уверенно обыграла чешскую спортсменку Линду Носкову, занимающую 26-ю строчку в рейтинге WTA, со счётом 6:3, 6:0.

Встреча продолжалась всего 1 час 3 минуты. В её рамках Носкова два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Мирры четыре эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных (100%).

Соперницей Андреевой в 1/4 финала турнира в Брисбене станет победительница матча между бывшей россиянкой Элиной Аванесян и теннисисткой из Туниса Онс Жабер.