Полина Кудерметова дебютирует в топ-100 рейтинга WTA после победы над Касаткиной
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Российская теннисистка Полина Кудерметова дебютирует в топ-100 рейтинга WTA после победы над девятой ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной в третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене со счётом 1:6, 6:2, 7:5.
Брисбен (ж). 3-й круг
02 января 2025, четверг. 06:15 МСК
107
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|2
|5
9
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
В лайв- рейтинге младшая Кудерметова занимает 74-ю строчку. Отметим, что она будет единственной теннисисткой 2003 года рождения в топ-100. Победа над Касаткиной — также её единственная над игроком первой десятки WTA.
Напомним, турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 520 600. Действующей теннисисткой является представительница Казахстана Елена Рыбакина.
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