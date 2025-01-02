Полина Кудерметова дебютирует в топ-100 рейтинга WTA после победы над Касаткиной

Российская теннисистка Полина Кудерметова дебютирует в топ-100 рейтинга WTA после победы над девятой ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной в третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене со счётом 1:6, 6:2, 7:5.

В лайв- рейтинге младшая Кудерметова занимает 74-ю строчку. Отметим, что она будет единственной теннисисткой 2003 года рождения в топ-100. Победа над Касаткиной — также её единственная над игроком первой десятки WTA.

Напомним, турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 520 600. Действующей теннисисткой является представительница Казахстана Елена Рыбакина.