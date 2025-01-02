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Полина Кудерметова дебютирует в топ-100 рейтинга WTA после победы над Касаткиной

Полина Кудерметова дебютирует в топ-100 рейтинга WTA после победы над Касаткиной
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Российская теннисистка Полина Кудерметова дебютирует в топ-100 рейтинга WTA после победы над девятой ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной в третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене со счётом 1:6, 6:2, 7:5.

Брисбен (ж). 3-й круг
02 января 2025, четверг. 06:15 МСК
Полина Кудерметова
107
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 7
6 		2 5
         
Дарья Касаткина
9
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

В лайв- рейтинге младшая Кудерметова занимает 74-ю строчку. Отметим, что она будет единственной теннисисткой 2003 года рождения в топ-100. Победа над Касаткиной — также её единственная над игроком первой десятки WTA.

Напомним, турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 520 600. Действующей теннисисткой является представительница Казахстана Елена Рыбакина.

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