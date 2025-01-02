Андреева прокомментировала уверенную победу над Носковой в третьем круге Брисбена

16-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала уверенную победу над чешской спортсменкой Линдой Носковой, занимающей 26-ю строчку в рейтинге WTA, в третьем круге турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Россиянка уверенно обыграла соперницу со счётом 6:3, 6:0.

«Я очень рада, что прошла в стадию четвертьфинала. В прошлом году Линда чуть не убила меня в четвертьфинале. Я подумала, что сейчас пришло время отомстить», — сказала Андреева на пресс-конференции после матча.

Соперницей Андреевой в 1/4 финала турнира в Брисбене станет победительница матча между бывшей россиянкой Элиной Аванесян и теннисисткой из Туниса Онс Жабер.