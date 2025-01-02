Мирра Андреева — о своём тренере Мартинес: она хорошо справляется. Иногда могла бы лучше

16-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к своему тренеру Кончите Мартинес после уверенной победы над чешской спортсменкой Линдой Носковой, занимающей 26-ю строчку в рейтинге WTA, в третьем круге турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Россиянка уверенно обыграла соперницу со счётом 6:3, 6:0.

«Спасибо Кончите. Она помогла мне стать лучше, так что спасибо ей. Я знаю, что иногда со мной нелегко работать. Думаю, что она пока хорошо справляется. Иногда могло бы быть лучше… но она в порядке», — пошутила Андреева на пресс-конференции после матча.

Соперницей Андреевой в 1/4 финала турнира в Брисбене станет победительница матча между бывшей россиянкой Элиной Аванесян и теннисисткой из Туниса Онс Жабер.