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Онс Жабер станет соперницей Мирры Андреевой в 1/4 финала турнира в Брисбене

Онс Жабер станет соперницей Мирры Андреевой в 1/4 финала турнира в Брисбене
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Определилась соперница 16-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой в 1/4 финала турнира в Брисбене (Австралия). Россиянка сыграет с теннисисткой из Туниса Онс Жабер. Ранее, в третьем круге, она обошла бывшую россиянку Элину Аванесян со счётом 6:4, 1:6, 6:4.

Брисбен (ж). 3-й круг
02 января 2025, четверг. 09:00 МСК
Элина Аванесян
43
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		1 6
         
Онс Жабер
42
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

Встреча продолжалась всего 1 час 51 минуту. В её рамках Жабер ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Аванесян один эйс, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

Отметим, что Мирра Андреева вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене второй год подряд.

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