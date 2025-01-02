Онс Жабер станет соперницей Мирры Андреевой в 1/4 финала турнира в Брисбене

Определилась соперница 16-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой в 1/4 финала турнира в Брисбене (Австралия). Россиянка сыграет с теннисисткой из Туниса Онс Жабер. Ранее, в третьем круге, она обошла бывшую россиянку Элину Аванесян со счётом 6:4, 1:6, 6:4.

Встреча продолжалась всего 1 час 51 минуту. В её рамках Жабер ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Аванесян один эйс, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

Отметим, что Мирра Андреева вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене второй год подряд.