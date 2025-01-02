Онс Жабер станет соперницей Мирры Андреевой в 1/4 финала турнира в Брисбене
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Определилась соперница 16-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой в 1/4 финала турнира в Брисбене (Австралия). Россиянка сыграет с теннисисткой из Туниса Онс Жабер. Ранее, в третьем круге, она обошла бывшую россиянку Элину Аванесян со счётом 6:4, 1:6, 6:4.
Брисбен (ж). 3-й круг
02 января 2025, четверг. 09:00 МСК
43
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|6
|4
|
|1
|6
42
Онс Жабер
О. Жабер
Встреча продолжалась всего 1 час 51 минуту. В её рамках Жабер ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Аванесян один эйс, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.
Отметим, что Мирра Андреева вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене второй год подряд.
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