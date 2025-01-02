Соболенко — Путинцева: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга в Брисбене

Сегодня, 2 января, состоится матч третьего круга в Брисбене, в котором встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Казахстана Юлия Путинцева, занимающая 29-ю строчку мирового рейтинга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи представительниц Беларуси и Казахстана.

Счёт по личным встречам — 1-1. Последний раз теннисистки встречались на хардовом турнире 2024 года в Ухане. Там Соболенко оказалась сильнее со счётом 1:6, 6:4, 6:0. До этого друг против друга они играли лишь в 2019 году. Тогда Путинцева в двух сетах обыграла Соболенко — 6:3, 7:6 (7:3).