Соболенко — Путинцева: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга в Брисбене
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Сегодня, 2 января, состоится матч третьего круга в Брисбене, в котором встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Казахстана Юлия Путинцева, занимающая 29-ю строчку мирового рейтинга.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи представительниц Беларуси и Казахстана.
Брисбен (ж). 3-й круг
02 января 2025, четверг. 13:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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29
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Счёт по личным встречам — 1-1. Последний раз теннисистки встречались на хардовом турнире 2024 года в Ухане. Там Соболенко оказалась сильнее со счётом 1:6, 6:4, 6:0. До этого друг против друга они играли лишь в 2019 году. Тогда Путинцева в двух сетах обыграла Соболенко — 6:3, 7:6 (7:3).
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