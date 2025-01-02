Хуберт Хуркач вывел сборную Польши вперёд в матче 1/4 финала United Cup
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Завершился матч 1/4 финала турнира United Cup — 2025, в котором встретились бывшая шестая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач и британский спортсмен Билли Харрис. Хуркач оказался сильнее соперника со счётом 7:6 (7:3), 7:5.
United Cup. 1/4 финала
02 января 2025, четверг. 09:40 МСК
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7
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|5
Билли Харрис
Б. Харрис
Матч продолжался 1 час 45 минут. Хуркач выполнил 18 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Харрис семь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.
В следующем матче между командами Польши и Великобритании Ига Швёнтек сыграет с Кэти Бултер. Если вторая ракетка мира не одержит победу, то решающим поединком станет микст.
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