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Хуберт Хуркач вывел сборную Польши вперёд в матче 1/4 финала United Cup

Хуберт Хуркач вывел сборную Польши вперёд в матче 1/4 финала United Cup
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Завершился матч 1/4 финала турнира United Cup — 2025, в котором встретились бывшая шестая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач и британский спортсмен Билли Харрис. Хуркач оказался сильнее соперника со счётом 7:6 (7:3), 7:5.

United Cup. 1/4 финала
02 января 2025, четверг. 09:40 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 3 		5
         
Билли Харрис
Великобритания
Билли Харрис
Б. Харрис

Матч продолжался 1 час 45 минут. Хуркач выполнил 18 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Харрис семь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В следующем матче между командами Польши и Великобритании Ига Швёнтек сыграет с Кэти Бултер. Если вторая ракетка мира не одержит победу, то решающим поединком станет микст.

Календарь United Cup - 2025
Таблица United Cup - 2025
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