Хуберт Хуркач вывел сборную Польши вперёд в матче 1/4 финала United Cup

Завершился матч 1/4 финала турнира United Cup — 2025, в котором встретились бывшая шестая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач и британский спортсмен Билли Харрис. Хуркач оказался сильнее соперника со счётом 7:6 (7:3), 7:5.

Матч продолжался 1 час 45 минут. Хуркач выполнил 18 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Харрис семь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В следующем матче между командами Польши и Великобритании Ига Швёнтек сыграет с Кэти Бултер. Если вторая ракетка мира не одержит победу, то решающим поединком станет микст.