Виктория Азаренко не смогла пробиться в 1/4 финала турнира в Брисбене, уступив Боузковой
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В третьем круге она уступила чешской спортсменке Мари Боузковой со счётом 4:6, 4:6.
Брисбен (ж). 3-й круг
02 января 2025, четверг. 09:40 МСК
20
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|4
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|6
44
Мари Боузкова
М. Боузкова
Матч продолжался 2 часа 6 минут. За это время Азаренко выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету её соперницы шесть эйсов, 13 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи (86%).
Ранее в четвертьфинал турнира в Брисбене пробилась россиянка Мирра Андреева. Она сыграет с Онс Жабер.
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