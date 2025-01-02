Виктория Азаренко не смогла пробиться в 1/4 финала турнира в Брисбене, уступив Боузковой

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В третьем круге она уступила чешской спортсменке Мари Боузковой со счётом 4:6, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 6 минут. За это время Азаренко выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету её соперницы шесть эйсов, 13 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи (86%).

Ранее в четвертьфинал турнира в Брисбене пробилась россиянка Мирра Андреева. Она сыграет с Онс Жабер.