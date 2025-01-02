Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктория Азаренко не смогла пробиться в 1/4 финала турнира в Брисбене, уступив Боузковой

Виктория Азаренко не смогла пробиться в 1/4 финала турнира в Брисбене, уступив Боузковой
Комментарии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В третьем круге она уступила чешской спортсменке Мари Боузковой со счётом 4:6, 4:6.

Брисбен (ж). 3-й круг
02 января 2025, четверг. 09:40 МСК
Виктория Азаренко
20
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Мари Боузкова
44
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

Матч продолжался 2 часа 6 минут. За это время Азаренко выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету её соперницы шесть эйсов, 13 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи (86%).

Ранее в четвертьфинал турнира в Брисбене пробилась россиянка Мирра Андреева. Она сыграет с Онс Жабер.

Материалы по теме
Мирра Андреева уверенно вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене, обыграв Носкову
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android