Новак Джокович вышел в 1/4 финала Брисбена. Он в двух сетах переиграл Гаэля Монфиса
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Во втором круге он обыграл 55-ю ракетку мира француза Гаэля Монфиса со счётом 6:3, 6:3.
Брисбен (м). 2-й круг
02 января 2025, четверг. 11:40 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|3
55
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Джокович пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Монфиса четыре эйса, столько же двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Далее Новак Джокович встретится с бывшей 17-й ракеткой мира из США Райлли Опелкой. Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является болгарин Григор Димитров.
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