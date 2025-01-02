Новак Джокович вышел в 1/4 финала Брисбена. Он в двух сетах переиграл Гаэля Монфиса

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Во втором круге он обыграл 55-ю ракетку мира француза Гаэля Монфиса со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Джокович пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Монфиса четыре эйса, столько же двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Далее Новак Джокович встретится с бывшей 17-й ракеткой мира из США Райлли Опелкой. Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является болгарин Григор Димитров.