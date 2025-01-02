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Новак Джокович вышел в 1/4 финала Брисбена. Он в двух сетах переиграл Гаэля Монфиса

Новак Джокович вышел в 1/4 финала Брисбена. Он в двух сетах переиграл Гаэля Монфиса
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Во втором круге он обыграл 55-ю ракетку мира француза Гаэля Монфиса со счётом 6:3, 6:3.

Брисбен (м). 2-й круг
02 января 2025, четверг. 11:40 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Гаэль Монфис
55
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Джокович пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Монфиса четыре эйса, столько же двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Далее Новак Джокович встретится с бывшей 17-й ракеткой мира из США Райлли Опелкой. Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является болгарин Григор Димитров.

Календарь турнира в Брисбене
Таблица турнира в Брисбене
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