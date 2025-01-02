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Анна Калинская в паре с Присциллой Хон пробилась в полуфинал турнира в Брисбене

Анна Калинская в паре с Присциллой Хон пробилась в полуфинал турнира в Брисбене
Анна Калинская
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Тандем российской теннисистки Анны Калинской и австралийки Присциллы Хон вышел в полуфинал турнира в Брисбене (Австралия). Со счётом 7:6 (7:4), 6:2 была обыграна пара Людмилы Киченок (Украина) и Чань Хаочин (Китайский Тайбэй).

Брисбен — парный разряд (ж). 1/4 финала
02 января 2025, четверг. 11:45 МСК
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Людмила Киченок
Украина
Людмила Киченок
Ч. Хаочин Л. Киченок
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		2
7 7 		6
         
Присцилла Хон
Австралия
Присцилла Хон
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
П. Хон А. Калинская

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. За это время Калинская и Хон выполнили две подачи навылет, реализовали 5 брейк-пойнтов из 12, а также допустили три двойные ошибки. Их соперницы допустили пять двойных ошибок, реализовали четыре из пяти брейк-пойнтов и выполнили один эйс.

В следующем раунде соревнований в парном разряде Калинская и Хон сыграют с Тимей Бабош (Венгрия) и Николь Меликар-Мартинес (США).

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