Анна Калинская в паре с Присциллой Хон пробилась в полуфинал турнира в Брисбене

Тандем российской теннисистки Анны Калинской и австралийки Присциллы Хон вышел в полуфинал турнира в Брисбене (Австралия). Со счётом 7:6 (7:4), 6:2 была обыграна пара Людмилы Киченок (Украина) и Чань Хаочин (Китайский Тайбэй).

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. За это время Калинская и Хон выполнили две подачи навылет, реализовали 5 брейк-пойнтов из 12, а также допустили три двойные ошибки. Их соперницы допустили пять двойных ошибок, реализовали четыре из пяти брейк-пойнтов и выполнили один эйс.

В следующем раунде соревнований в парном разряде Калинская и Хон сыграют с Тимей Бабош (Венгрия) и Николь Меликар-Мартинес (США).