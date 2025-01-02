Анна Калинская в паре с Присциллой Хон пробилась в полуфинал турнира в Брисбене
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Тандем российской теннисистки Анны Калинской и австралийки Присциллы Хон вышел в полуфинал турнира в Брисбене (Австралия). Со счётом 7:6 (7:4), 6:2 была обыграна пара Людмилы Киченок (Украина) и Чань Хаочин (Китайский Тайбэй).
Брисбен — парный разряд (ж). 1/4 финала
02 января 2025, четверг. 11:45 МСК
Чань Хаочин
Людмила Киченок
Ч. Хаочин Л. Киченок
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Присцилла Хон
Анна Калинская
П. Хон А. Калинская
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. За это время Калинская и Хон выполнили две подачи навылет, реализовали 5 брейк-пойнтов из 12, а также допустили три двойные ошибки. Их соперницы допустили пять двойных ошибок, реализовали четыре из пяти брейк-пойнтов и выполнили один эйс.
В следующем раунде соревнований в парном разряде Калинская и Хон сыграют с Тимей Бабош (Венгрия) и Николь Меликар-Мартинес (США).
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