«Перед сном он три раза ходит в туалет». Девушка Зверева раскрыла его странную привычку

Возлюбленная Александра Зверева немецкая актриса и модель София Томалла рассказала о странных привычках теннисиста. Перед сном вторая ракетка мира должен трижды сходить в туалет.

«Суеверие — признак слабости. Вы совершаете определённые ритуалы только потому, что не верите в себя. Каждый вечер, перед тем как лечь спать, он три раза ходит в туалет — и потом обратно в постель. И так туда-обратно. Каждую ночь мне хочется плакать. Думаю про себя: «Просто иди спать», — приводит слова Томаллы Daily Mail со ссылкой на RTL.

Пара вместе с 2021 года. Томалла часто сопровождает Зверева на турнирах.

Ранее вторая ракетка мира одержал победу в рамках группового этапа на United Cup — 2025, который проходит в Австралии.