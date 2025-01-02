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«Перед сном он три раза ходит в туалет». Девушка Зверева раскрыла его странную привычку

«Перед сном он три раза ходит в туалет». Девушка Зверева раскрыла его странную привычку
Александр Зверев и София Томалла
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Возлюбленная Александра Зверева немецкая актриса и модель София Томалла рассказала о странных привычках теннисиста. Перед сном вторая ракетка мира должен трижды сходить в туалет.

«Суеверие — признак слабости. Вы совершаете определённые ритуалы только потому, что не верите в себя. Каждый вечер, перед тем как лечь спать, он три раза ходит в туалет — и потом обратно в постель. И так туда-обратно. Каждую ночь мне хочется плакать. Думаю про себя: «Просто иди спать», — приводит слова Томаллы Daily Mail со ссылкой на RTL.

Пара вместе с 2021 года. Томалла часто сопровождает Зверева на турнирах.

Ранее вторая ракетка мира одержал победу в рамках группового этапа на United Cup — 2025, который проходит в Австралии.

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