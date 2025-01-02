Виктор Янчук: хочется, чтобы Медведев или Рублёв выиграли «Большой шлем» в 2025 году

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился своими ожиданиями от российских теннисистов в 2025 году.

«Медведев и Рублёв всё ещё конкурентоспособны. 2025 год может стать более удачным для них, чем 2024-й, который прошёл скромно. Правда, Рублёву удалось выиграть в этом году, но этого маловато. Возможностей у них гораздо больше, у Медведева тем более. Хотелось бы, чтобы какой-то «Большой шлем» получился у кого-то из них, скорее всего, у Даниила. У него больше шансов, но кто знает. Мы в ожидании хороших игр, а дальше будет видно, кто может прибавлять.

У нас есть Котов — неплохой теннисист. Подтянулся Хачанов, у него больше претензий на победу. Чтобы Рублёву и Хачанову выиграть какие-то турниры, нужно попасть на пик формы, а для это надо, чтобы всё сложилось по подготовке. В этом и есть сложность, она для всех актуальна. Но турниров много, где-то пик формы должен совпасть. 2025 год должен быть неплохой», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.