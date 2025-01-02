Швёнтек в трёх сетах обыграла Бултер и вывела Польшу в полуфинал United Cup

Ига Швёнтек оказалась сильнее Кэти Бултер в матче 1/4 финала United Cup. Польская теннисистка обыграла соперницу из Великобритании со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 6:4 и обеспечила досрочный выход Польши в полуфинал командного турнира. Общий счёт — 2:0.

Матч длился 2 часа 57 минут. За это время экс первая ракетка мира реализовала четыре подачи навылет и допустила две двойные ошибки. Бултер смогла выполнить три подачи навылет, но в то же время допустила шесть двойных ошибок.

Заключительным матчем между странами должна была стать игра в миксте. На корт планировалось появление Иги Швёнтек/ Хуберта Хуркача и Кэти Бултер/Чарльза Брума. Встреча была отменена.