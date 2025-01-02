Швёнтек в трёх сетах обыграла Бултер и вывела Польшу в полуфинал United Cup
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Ига Швёнтек оказалась сильнее Кэти Бултер в матче 1/4 финала United Cup. Польская теннисистка обыграла соперницу из Великобритании со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 6:4 и обеспечила досрочный выход Польши в полуфинал командного турнира. Общий счёт — 2:0.
United Cup. 1/4 финала
02 января 2025, четверг. 11:50 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 1
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|3
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|6
|6
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|1
|4
Кэти Бултер
К. Бултер
Матч длился 2 часа 57 минут. За это время экс первая ракетка мира реализовала четыре подачи навылет и допустила две двойные ошибки. Бултер смогла выполнить три подачи навылет, но в то же время допустила шесть двойных ошибок.
Заключительным матчем между странами должна была стать игра в миксте. На корт планировалось появление Иги Швёнтек/ Хуберта Хуркача и Кэти Бултер/Чарльза Брума. Встреча была отменена.
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