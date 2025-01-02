Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене, обыграв Юлию Путинцеву

Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене. Белорусская теннисистка оказалась сильнее 29-го номера мирового рейтинга Юлии Путинцевой из Казахстана. Счёт — 7:6 (6:2), 6:4.

Встреча на турнире категории WTA-500 продолжалась 1 час 49 минут. За это время Соболенко совершила шесть подач навылет и реализовала два из восьми брейк-пойнтов. Путинцева допустила три двойные ошибки, выполнила одну подачу навылет и реализовала один из трёх брейк-пойнтов. В следующем раунде турнира Арина Соболенко сразится с 44-й ракеткой мира из Чехии Марией Боузковой.

Ранее в 1/4 финала вышла и Мирра Андреева. Россиянке будет противостоять тунисская спортсменка Онс Жабер.