Андрей Рублёв вылетел с турнира в Гонконге, уступив венгру Фабиану Марожану

Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв потерпел поражение во втором круге турнира в Гонконге. Россиянина в трёх сетах обыграл 58-я ракетка мира венгр Фабиан Марожан. Счёт — 5:7, 6:3, 3:6. Таким образом, Рублёв не смог защитить прошлогодний титул.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. За это время россиянин допустил три двойные ошибки, совершил девять подач навылет и реализовал только 3 брейк-пойнта из 12. Его соперник выполнил пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

В следующем раунде турнира Марожан сыграет с китайским теннисистом Цзюнчэном Шаном. Отметим, что Андрей Рублёв был первым сеяным в Гонконге.

Ранее во втором круге поражение от японца Кея Нисикори потерпел 19-я ракетка мира Карен Хачанов.