Андрей Рублёв вылетел с турнира в Гонконге, уступив венгру Фабиану Марожану
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Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв потерпел поражение во втором круге турнира в Гонконге. Россиянина в трёх сетах обыграл 58-я ракетка мира венгр Фабиан Марожан. Счёт — 5:7, 6:3, 3:6. Таким образом, Рублёв не смог защитить прошлогодний титул.
Встреча продолжалась 1 час 58 минут. За это время россиянин допустил три двойные ошибки, совершил девять подач навылет и реализовал только 3 брейк-пойнта из 12. Его соперник выполнил пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.
Гонконг. 2-й круг
02 января 2025, четверг. 13:40 МСК
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
58
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
В следующем раунде турнира Марожан сыграет с китайским теннисистом Цзюнчэном Шаном. Отметим, что Андрей Рублёв был первым сеяным в Гонконге.
Ранее во втором круге поражение от японца Кея Нисикори потерпел 19-я ракетка мира Карен Хачанов.
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