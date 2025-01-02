Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв вылетел с турнира в Гонконге, уступив венгру Фабиану Марожану

Андрей Рублёв вылетел с турнира в Гонконге, уступив венгру Фабиану Марожану
Андрей Рублёв
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв потерпел поражение во втором круге турнира в Гонконге. Россиянина в трёх сетах обыграл 58-я ракетка мира венгр Фабиан Марожан. Счёт — 5:7, 6:3, 3:6. Таким образом, Рублёв не смог защитить прошлогодний титул.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. За это время россиянин допустил три двойные ошибки, совершил девять подач навылет и реализовал только 3 брейк-пойнта из 12. Его соперник выполнил пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

Гонконг. 2-й круг
02 января 2025, четверг. 13:40 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		3 6
         
Фабиан Марожан
58
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

В следующем раунде турнира Марожан сыграет с китайским теннисистом Цзюнчэном Шаном. Отметим, что Андрей Рублёв был первым сеяным в Гонконге.

Ранее во втором круге поражение от японца Кея Нисикори потерпел 19-я ракетка мира Карен Хачанов.

Календарь турнира в Гонконге
Сетка турнира в Гонконге
Материалы по теме
Медведев и Рублёв не зря матерятся на корте. Это помогает им побеждать — доказано учёными
Медведев и Рублёв не зря матерятся на корте. Это помогает им побеждать — доказано учёными
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android