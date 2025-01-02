Джокович вышел в 217-й раз за свою карьеру в стадию четвертьфинала

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в 217-й раз в стадию 1/4 финала за свою карьеру. В Открытой Эре это четвёртый результат. Тем самым он догнал американца Ивана Лендла.

Лидером по выходам в четвертьфинал является Джимми Коннорс — 276 раз. Следом за ним расположились Роджер Федерер (245) и Рафаэль Надаль (226).

Напомним, во втором круге турнира в Брисбене Новак Джокович обыграл 55-ю ракетку мира француза Гаэля Монфиса со счётом 6:3, 6:3. Далее многократный чемпион ТБШ встретится с бывшей 17-й ракеткой мира из США Райлли Опелкой. Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является болгарин Григор Димитров.