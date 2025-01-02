«Самые тяжёлые битвы происходят внутри нас». Паула Бадоса опубликовала философский пост

Испанская теннисистка 12-я ракетка мира Паула Бадоса опубликовала философскую заметку в социальных сетях. В первые дни 2025 года спортсменка рассуждала об умственной силе человека.

«Самые тяжёлые битвы происходят внутри нас самих против разума, который пытается нас сломить. Но даже в этом хаосе я учусь выбирать силу, а не разрушение. В 2025 году я нашла себя… С Новым годом», — написала Бадоса в социальных сетях.

Напомним, Паула Бадоса во втором круге турнира в Брисбене уступила армянской теннисистке Элине Аванесян со счётом 3:6, 6:1, 2:6. Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Бадоса сделала три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 16.