Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Самые тяжёлые битвы происходят внутри нас». Паула Бадоса опубликовала философский пост

«Самые тяжёлые битвы происходят внутри нас». Паула Бадоса опубликовала философский пост
Паула Бадоса
Комментарии

Испанская теннисистка 12-я ракетка мира Паула Бадоса опубликовала философскую заметку в социальных сетях. В первые дни 2025 года спортсменка рассуждала об умственной силе человека.

«Самые тяжёлые битвы происходят внутри нас самих против разума, который пытается нас сломить. Но даже в этом хаосе я учусь выбирать силу, а не разрушение. В 2025 году я нашла себя… С Новым годом», — написала Бадоса в социальных сетях.

Напомним, Паула Бадоса во втором круге турнира в Брисбене уступила армянской теннисистке Элине Аванесян со счётом 3:6, 6:1, 2:6. Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Бадоса сделала три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 16.

Материалы по теме
«Мой первый отпуск в холоде». Паула Бадоса — о поездке в Исландию с Циципасом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android