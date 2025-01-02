Карен Хачанов: мой уровень — быть в топ-10. Это факт

Российский теннисист 19-я ракетка мира Карен Хачанов высказался относительно своего потенциала в туре. Он отметил, что заслуживает право быть в топ-10.

«Я уже был в десятке, и в том году вернулся — на короткий промежуток времени, к сожалению, потому что травма меня подкосила. Но значит, что уровень и возможности для этого есть. Больше вопрос стабильности. То, что мой уровень — быть там, это факт. Но на какой период времени — над этим надо работать. Чтобы оставаться в топе как можно дольше», — приводит слова Хачанова ТАСС.

Ранее во втором круге турнира в Брисбене Карен Хачанов потерпел поражение от японца Кея Нисикори.