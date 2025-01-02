Турнир WTA-500 в Брисбене: результаты игрового дня 2 января

Сегодня, 2 января, прошёл пятый игровой день на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей третьего круга.

Анастасия Потапова (Россия) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:7, 2:6;

— Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:7, 2:6; Эшлин Крюгер (США) — Сюзан Ламенс (Нидерланды) — 7:5, 6:0;

Полина Кудерметова (Россия) — Дарья Касаткина (Россия) — 1:6, 6:2, 7:5;

— — 1:6, 6:2, 7:5; Ангелина Калинина (Украина) — Юань Юэ (Китай) — 6:1, 6:4;

Линда Носкова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия) — 3:6, 0:6;

— 3:6, 0:6; Элина Аванесян (Армения) — Онс Жабер (Тунис) — 4:6, 6:1, 4:6;

Виктория Азаренко (Беларусь) — Мари Боузкова (Чехия) — 4:6, 4:6;

Арина Соболенко (Беларусь) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 7:6, (7:2), 6:2.