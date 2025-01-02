Турнир ATP-250 в Брисбене: результаты игрового дня 2 января

Сегодня, 2 января, прошёл пятый игровой день на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго круга.

Теннис. ATP-250. Брисбен (Австралия). Результаты 2 января:

Якуб Меншик (Чехия) — Душан Лайович (Сербия) — 6:3, 6:2.

Райлли Опелка (США) — Маттео Арнальди (Италия) — 7:6, 7:6.

Фрэнсис Тиафо (США) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — 4:6, 6:7.

Новак Джокович (Сербия) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:3, 6:3.

Действующим чемпионом турнира в Брисбене является болгарский теннисист Григор Димитров. В прошлогоднем финале он был сильнее датчанина Хольгера Руне.