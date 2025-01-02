Турнир ATP-250 в Гонконге: результаты игрового дня 2 января

Сегодня, 2 января, прошли матчи второго круга турнира категории ATP-250 в Гонконге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. ATP-250. Гонконг. 2-й круг. Результаты 2 января:

Нуну Боржеш (Португалия) — Хауме Мунар (Испания) — 3:6, 5:7.

Габриэль Диалло (Канада) — Лоренцо Музетти (Италия) — 4:6, 3:6.

Цзюнчэн Шан (Китай) — Педро Мартинес Портеро (Испания) — 6:3, 6:1.

Андрей Рублёв (Россия) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 5:7, 6:3, 3:6.

Действующим чемпионом турнира в Гонконге является россиянин Андрей Рублёв. В прошлогоднем финале он был сильнее представителя Финляндии Эмиля Руусувуори.