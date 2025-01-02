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Турнир ATP-250 в Гонконге: результаты игрового дня 2 января

Турнир ATP-250 в Гонконге: результаты игрового дня 2 января
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Сегодня, 2 января, прошли матчи второго круга турнира категории ATP-250 в Гонконге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. ATP-250. Гонконг. 2-й круг. Результаты 2 января:

  • Нуну Боржеш (Португалия) — Хауме Мунар (Испания) — 3:6, 5:7.
  • Габриэль Диалло (Канада) — Лоренцо Музетти (Италия) — 4:6, 3:6.
  • Цзюнчэн Шан (Китай) — Педро Мартинес Портеро (Испания) — 6:3, 6:1.
  • Андрей Рублёв (Россия) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 5:7, 6:3, 3:6.

Действующим чемпионом турнира в Гонконге является россиянин Андрей Рублёв. В прошлогоднем финале он был сильнее представителя Финляндии Эмиля Руусувуори.

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