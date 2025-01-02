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United Cup — 2025: результаты игрового дня 2 января

United Cup — 2025: результаты игрового дня 2 января
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Сегодня, 2 января, состоялись матчи стадии четвертьфинала на командном турнире United Cup — 2025, который проходит в Австралии с 27 декабря по 5 января. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

United Cup — 2025. Результаты матчей 2 января:

Польша — Великобритания — 3-0

  • Ига Швёнтек — Кэти Бултер — 6:7, 6:1, 6:4.
  • Майя Хвалинска/Ян Зелиньский — Оливия Николлс/Чарльз Брум — 6:2, 7:6.

Ранее в полуфинал United Cup — 2025 вышли сборные Казахстана и США. Команды Италии и Чехии разыграют последнюю путёвку в 1/2 финала соревнований завтра, 3 января.

Календарь United Cup - 2025
Сетка United Cup - 2025
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