Ольховский порассуждал, смогут ли Андреева и Шнайдер держать свой уровень в 2025 году

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский порассуждал, смогут ли российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер держать свой высокий уровень в 2025 году.

«Сложно сказать, получится ли нашим девчонкам в 2025 году продолжать прогрессировать. Легче подняться на какой-то уровень, чем там удержаться. Посмотрим, как Шнайдер и Андреева выступят в новом году, подтвердят ли они свой уровень», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На первом турнире 2025 года в австралийском Брисбене Андреева и Шнайдер уже вышли в полуфинал.