«Печальная ситуация». Шрайвер раскритиковала воссоединение тандема Рыбакиной и Вукова

Американка Пэм Шрайвер, 22-кратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте, критически высказалась о возвращении Стефано Вукова в тренерскую команду казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной.

«Пришло время для всего нашего спорта наконец-то выступить против всем известного абьюза и культовых манипуляций игроков. Это очень печальная ситуация, мои молитвы с ЕР (Еленой Рыбакиной)», — написала Шрайвер на своей странице в соцсети Х.

Напомним, в 2024 году Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Стефано Вуковым. Однако вчера, 1 января, Елена сообщила, что Вуков вернётся в её команду в 2025 году.