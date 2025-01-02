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Мирра Андреева ответила, чему лучше всего научилась в 2024 году

Мирра Андреева ответила, чему лучше всего научилась в 2024 году
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16-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила свой прогресс в межсезонье и рассказала, чему научилась в прошедшем 2024 году.

— Что вы думаете о своей игре в начале нового года? Каким было для вас межсезонье?
— Считаю, что стала лучше. Чувствую, что у меня много силы и мощи в моём теле. Я очень довольна тем, как играю сейчас. Очень довольна тем, как я начала турнир. Думаю, мы хорошо поработали в межсезонье.

— У вас был отличный прошлый сезон. Чему вы лучше всего научились?
— Мне кажется, что я готова играть большие матчи. В начале прошлого года с моральной точки зрения я была не так хорошо готова к большим матчам или, не знаю, к напряжённым моментам в важных встречах. Ближе к концу года я уже почувствовала, что готова, — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

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