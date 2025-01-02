Мирра Андреева дебютирует в топ-15 рейтинга WTA по итогам турнира в Брисбене

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева гарантированно обновит личный рейтинговый рекорд по итогам турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Благодаря выходу в четвертьфинал соревнований после победы над чешкой Линдой Носковой Андреева станет как минимум 15-й ракеткой мира на следующей неделе.

Лучшей позицией Андреевой является 16-е место, которое она занимает на этой неделе. В случае победы на турнире в Брисбене Мирра сможет максимально подняться на 12-ю строчку мирового рейтинга WTA.

В четвертьфинале Брисбена Мирра Андреева сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер. Матч состоится завтра, 3 января.