Мирра Андреева дебютирует в топ-15 рейтинга WTA по итогам турнира в Брисбене
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева гарантированно обновит личный рейтинговый рекорд по итогам турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Благодаря выходу в четвертьфинал соревнований после победы над чешкой Линдой Носковой Андреева станет как минимум 15-й ракеткой мира на следующей неделе.
Брисбен (ж). 3-й круг
02 января 2025, четверг. 08:10 МСК
26
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
0 : 2
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|0
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|6
16
Мирра Андреева
М. Андреева
Лучшей позицией Андреевой является 16-е место, которое она занимает на этой неделе. В случае победы на турнире в Брисбене Мирра сможет максимально подняться на 12-ю строчку мирового рейтинга WTA.
В четвертьфинале Брисбена Мирра Андреева сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер. Матч состоится завтра, 3 января.
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