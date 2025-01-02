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Джокович — о призовых: чистый доход в теннисе намного ниже, чем в большинстве видов спорта

Джокович — о призовых: чистый доход в теннисе намного ниже, чем в большинстве видов спорта
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о проблеме призовых денег в теннисе.

«Раздел пирога между руководящими органами в основных видах спорта в США, таких как НФЛ, НБА, бейсбол, НХЛ, составляет около 50%. У нас гораздо меньше, это правда. Конечно, теннис — совсем другой вид спорта, потому что он глобальный, в него играют по всему миру. Мы находимся под разными правилами и положениями разных стран и законодательств, налогов.

Есть проблема в самой структуре ATP. Мы, игроки, составляем только 50% этой организации. Неоднократно был конфликт интересов между турнирами и игроками. Мы хотели другого. Мы являемся частью одной системы, и мы не можем обойтись друг без друга, но мы часто находимся в конфликтных ситуациях.

Мы хотим больше денег, они не хотят давать нам столько денег. Всё не так просто. В целом чистый процент, который игроки получают от доли дохода, намного ниже, чем в большинстве других мировых видов спорта, особенно в американских», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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