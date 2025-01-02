Роддик: Алькарас и Синнер станут величайшими, а Руне до сих пор пытается найти тренера

Чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик высказался о нестабильности датчанина Хольгера Руне.

«Алькарас и Синнер, по-видимому, станут одними из величайших игроков всех времён, а Хольгер Руне до сих пор пытается найти тренера, с которым он сможет поддерживать хорошие отношения более пяти месяцев подряд. Кроме того, его идентичность как игрока — это взлёты и падения. Иногда он играет в защите, иногда в атаке, часто смотрит в сторону своей команды и считает её ориентиром.

У него много естественного потенциала, это очевидно, но в то же время всё ещё кажется, что он находится в поиске. Он обыгрывал лучших игроков в мире, в том числе Джоковича в его лучшей форме. Так что в Хольгере Руне много хорошего, но также очень много нестабильности», — приводит слова Роддика Tennis365.