Андрей Рублёв выпадет из топ-8 после поражения в Гонконге и будет 9-м сеяным на AO-2025

Российский теннисист Андрей Рублёв потеряет одну позицию в рейтинге ATP после поражения во втором круге на турнире категории ATP-250 в Гонконге, где он защищал титул. Он проиграл венгру Фабиану Марожану со счётом 5:7, 6:3, 3:6.

Рублёв потеряет 240 рейтинговых очков и опустится с 8-й на 9-ю строчку. Таким образом, россиянин выпадет из топ-8 посева на Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января в Мельбурне.

Первым сеяным на AO-2025 будет итальянец Янник Синнер, вторым — немец Александр Зверев, третьим — испанец Карлос Алькарас. Россиянин Даниил Медведев станет пятым сеяным, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович — седьмым.