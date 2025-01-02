Андрей Рублёв выпадет из топ-8 после поражения в Гонконге и будет 9-м сеяным на AO-2025
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Российский теннисист Андрей Рублёв потеряет одну позицию в рейтинге ATP после поражения во втором круге на турнире категории ATP-250 в Гонконге, где он защищал титул. Он проиграл венгру Фабиану Марожану со счётом 5:7, 6:3, 3:6.
Гонконг. 2-й круг
02 января 2025, четверг. 13:40 МСК
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
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58
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Рублёв потеряет 240 рейтинговых очков и опустится с 8-й на 9-ю строчку. Таким образом, россиянин выпадет из топ-8 посева на Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января в Мельбурне.
Первым сеяным на AO-2025 будет итальянец Янник Синнер, вторым — немец Александр Зверев, третьим — испанец Карлос Алькарас. Россиянин Даниил Медведев станет пятым сеяным, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович — седьмым.
Комментарии
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