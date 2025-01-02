Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв выпадет из топ-8 после поражения в Гонконге и будет 9-м сеяным на AO-2025

Андрей Рублёв выпадет из топ-8 после поражения в Гонконге и будет 9-м сеяным на AO-2025
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв потеряет одну позицию в рейтинге ATP после поражения во втором круге на турнире категории ATP-250 в Гонконге, где он защищал титул. Он проиграл венгру Фабиану Марожану со счётом 5:7, 6:3, 3:6.

Гонконг. 2-й круг
02 января 2025, четверг. 13:40 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		3 6
         
Фабиан Марожан
58
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

Рублёв потеряет 240 рейтинговых очков и опустится с 8-й на 9-ю строчку. Таким образом, россиянин выпадет из топ-8 посева на Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января в Мельбурне.

Первым сеяным на AO-2025 будет итальянец Янник Синнер, вторым — немец Александр Зверев, третьим — испанец Карлос Алькарас. Россиянин Даниил Медведев станет пятым сеяным, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович — седьмым.

Материалы по теме
Андрей Рублёв вылетел с турнира в Гонконге, уступив венгру Фабиану Марожану
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android