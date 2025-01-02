Бублик: после завершения карьеры буду жить в Санкт-Петербурге с поправкой на катаклизмы

33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик признался, что после завершения карьеры будет жить в Санкт-Петербурге.

— Задумывался, где будешь жить после завершения карьеры?

— Я буду жить в Петербурге с поправкой на катаклизмы, так скажем.

— Почему не Монако, где ты базируешься? Или, например, не Астана?

— Монако с картинки, в кино, когда ты смотришь на машины и так далее – это одно. А когда ты живёшь там…

В любом случае я русский человек, хоть и выступаю за Казахстан и горжусь этим. Астана мне очень помогла, но я человек русский, меня тянет сюда, в Петербург, к людям. Очень люблю наших людей, с душой к ним отношусь. Наверное, я никогда не смогу жить без этого города, — приводит слова Бублика «Матч ТВ».