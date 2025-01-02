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«Ты не придёшь». Соболенко раскрыла, что ей сказала Путинцева после их матча в Брисбене

«Ты не придёшь». Соболенко раскрыла, что ей сказала Путинцева после их матча в Брисбене
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, о чём был её разговор с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой после очного матча третьего круга на турнире в Брисбене (Австралия). Соболенко победила со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Брисбен (ж). 3-й круг
02 января 2025, четверг. 13:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		4
         
Юлия Путинцева
29
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

«Тяжело играть против подруги, но, знаете, мы обе хотим выиграть матч. На корте мы соперницы, за его пределами мы друзья. Она пригласила меня на день рождения в следующую пятницу, а после матча сказала: «Ты не придёшь». Но я сказала: «Я обязательно принесу тебе хороший подарок, чтобы ты не обижалась на меня», — приводит слова Соболенко сайт турнира в Брисбене.

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