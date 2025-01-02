«Ты не придёшь». Соболенко раскрыла, что ей сказала Путинцева после их матча в Брисбене

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, о чём был её разговор с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой после очного матча третьего круга на турнире в Брисбене (Австралия). Соболенко победила со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

«Тяжело играть против подруги, но, знаете, мы обе хотим выиграть матч. На корте мы соперницы, за его пределами мы друзья. Она пригласила меня на день рождения в следующую пятницу, а после матча сказала: «Ты не придёшь». Но я сказала: «Я обязательно принесу тебе хороший подарок, чтобы ты не обижалась на меня», — приводит слова Соболенко сайт турнира в Брисбене.