«Ты не придёшь». Соболенко раскрыла, что ей сказала Путинцева после их матча в Брисбене
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, о чём был её разговор с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой после очного матча третьего круга на турнире в Брисбене (Австралия). Соболенко победила со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
Брисбен (ж). 3-й круг
02 января 2025, четверг. 13:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|4
29
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
«Тяжело играть против подруги, но, знаете, мы обе хотим выиграть матч. На корте мы соперницы, за его пределами мы друзья. Она пригласила меня на день рождения в следующую пятницу, а после матча сказала: «Ты не придёшь». Но я сказала: «Я обязательно принесу тебе хороший подарок, чтобы ты не обижалась на меня», — приводит слова Соболенко сайт турнира в Брисбене.
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