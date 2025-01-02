Ник Кирьос назвал трёх теннисистов, которые могут стать чемпионами турнира в Брисбене

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, кто, по его мнению, может выиграть текущий турнир категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

Кирьос проводил в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». Один из пользователей предложил Нику сделать прогноз на чемпиона Брисбена.

«Новак Джокович, Джованни Мпетчи Перрикар, Джордан Томпсон», — ответил Кирьос.

Кирьос также принимал участие в турнире в Брисбене. Ник, возвращающийся в тур после почти двух лет паузы из-за травмы, потерпел поражение от 31-й ракетки мира 21-летнего француза Джованни Мпетчи Перрикара в первом круге. Напряжённая встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 7:6 (7:3) в пользу француза.