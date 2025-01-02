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Гаэль Монфис прокомментировал рекордное 20-е поражение от Новака Джоковича в карьере

Гаэль Монфис прокомментировал рекордное 20-е поражение от Новака Джоковича в карьере
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Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича во втором круге турнира ATP-250 в Брисбене (Австралия). Этот проигрыш стал 20-м для Монфиса от Джоковича из 20 сыгранных ими матчей (самая разгромная серия встреч в истории тенниса).

Брисбен (м). 2-й круг
02 января 2025, четверг. 11:40 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Гаэль Монфис
55
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

«Новак играл хорошо, мяч прекрасно ложился на его ракетку, он хорошо двигался возле сетки и прежде всего хорошо подавал, лучше, чем я думал. Честно говоря, он был хорош (улыбается).

Я начинаю свой год с хорошего матча против молодого игрока (в первом круге Монфис со счётом 6:4, 4:6, 6:1 обыграл американца Нишеша Басаваредди. – Прим. «Чемпионата») и поединка с игроком из топ-10, сделав несколько хороших вещей, хотя этого и недостаточно. Были моменты, когда я хотел бы изменить некоторые решения, но были и хорошие моменты. Когда ты играешь на турнире с топ-10 в начале года, ты можешь понять, на каком уровне находишься. Я понял, где нахожусь», — приводит слова Монфиса L’Équipe.

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