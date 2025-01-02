Гаэль Монфис прокомментировал рекордное 20-е поражение от Новака Джоковича в карьере

Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича во втором круге турнира ATP-250 в Брисбене (Австралия). Этот проигрыш стал 20-м для Монфиса от Джоковича из 20 сыгранных ими матчей (самая разгромная серия встреч в истории тенниса).

«Новак играл хорошо, мяч прекрасно ложился на его ракетку, он хорошо двигался возле сетки и прежде всего хорошо подавал, лучше, чем я думал. Честно говоря, он был хорош (улыбается).

Я начинаю свой год с хорошего матча против молодого игрока (в первом круге Монфис со счётом 6:4, 4:6, 6:1 обыграл американца Нишеша Басаваредди. – Прим. «Чемпионата») и поединка с игроком из топ-10, сделав несколько хороших вещей, хотя этого и недостаточно. Были моменты, когда я хотел бы изменить некоторые решения, но были и хорошие моменты. Когда ты играешь на турнире с топ-10 в начале года, ты можешь понять, на каком уровне находишься. Я понял, где нахожусь», — приводит слова Монфиса L’Équipe.