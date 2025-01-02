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Джокович — о 20-й победе над Монфисом: он милый парень, которого любят миллионы

Джокович — о 20-й победе над Монфисом: он милый парень, которого любят миллионы
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал 20-ю победу в карьере над французом Гаэлем Монфисом.

«Я хочу сказать, что его игра мне очень подходит. В какой-то степени, чем больше ты выигрываешь у кого-то, тем приятнее тебе с ним играть (улыбается).

Всё же у нас было несколько очень тяжёлых поединков. У него было несколько матчей, когда он был в одном очке от победы. Думаю, в Дубае несколько лет назад у него была пара матч-пойнтов, и он должен был выигрывать тот матч. Но так бывает. Когда ты не в своей тарелке, это сказывается и на твоём ментальном состоянии.

Я думаю, что он заслуживает огромной благодарности за то, что в своём возрасте продолжает играть на таком высоком уровне. Он такой атлетичный, суперпарень. Милый парень, которого любят миллионы людей, и это не зря. Он великолепный артист, с большой харизмой. Лучший танцор в нашем туре, это точно. Он всегда был рядом. Он был игроком топ-10. Он часто играл на поздних стадиях турниров «Большого шлема». Он любит большую сцену, большие стадионы.

Это был особенный матч, потому что 37-летний теннисист играл против 38-летнего в туре на первом турнире бог знает какого сезона в нашей карьере. Я хочу сказать, что мне это понравилось. Думаю, это был матч хорошего качества», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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