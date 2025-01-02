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Новак Джокович рассказал, на каких турнирах хочет сыграть в первой части сезона

Новак Джокович рассказал, на каких турнирах хочет сыграть в первой части сезона
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился своими планами на выступления в сезоне-2025.

«Посмотрим. Это только начало сезона. У меня в голове уже есть календарь на ближайшие пять-шесть месяцев со всеми возможными сценариями. Но мне ещё предстоит оценить ситуацию после Австралии.

Я намерен сыграть в Дохе, а затем нужно подумать насчёт Индиан-Уэллса и Майами. Я бы хотел сыграть на обоих турнирах, но мне нужно будет оценить, как я себя чувствую, и обсудить это с командой. И правильно составить календарь, потому что я хочу выходить на свой лучший уровень на крупнейших турнирах. Конечно, на турнирах «Большого шлема», но также и на «Мастерсах», где хочется показывать свой лучший теннис. Посмотрим, как всё пойдёт. Это только начало», — приводит слова Джоковича We Love Tennis.

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