Мирра Андреева: не хочу стареть, мне нравится быть молодой

16-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о том, что в наступившем 2025 году ей исполнится 18 лет. Мирра родилась 29 апреля.

«Честно говоря, я не очень рада, потому что не хочу стареть. Мне нравится быть молодой. Но это нормально. Я ничего не могу с этим поделать. Не знаю, буду ли чувствовать себя более зрелой или более старой, но буду взрослой женщиной. Наверное, самое приятное в этом то, что смогу играть столько турниров, сколько захочу. Больше не придётся считать», — приводит слова россиянки пресс-служба WTA.

В данный момент 17-летняя Андреева выступает на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Мирра за счёт выхода в четвертьфинал гарантировала себе дебют в топ-15 рейтинга WTA.