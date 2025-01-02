Новак Джокович: в прошлые годы я чувствовал вину перед семьёй, когда ездил в Австралию

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как приезд семьи (жены Елены, сына Стефана и дочери Тары) на старт сезона-2025 в Австралию влияет на его моральное состояние.

— На корте вы рассказали, как важно, что семья впервые приехала с вами в Австралию. Станет ли это секретным оружием, которое поможет вам показывать лучший теннис?

– Да, как я уже сказал на корте, со мной впервые приехала семья: дети, жена. На самом деле я тоже был немного удивлён, когда жена сказала, что хочет взять детей и приехать в Австралию. Я не ожидал, потому что знаю, что поездка долгая, у детей школа и так далее. Возникает много разных родительских хлопот.

Пока всё складывается удачно. Я прекрасно чувствую себя на корте, отлично играю. В первую очередь [благодаря присутствию семьи] я не чувствую вину за то, что уехал очень далеко и очень надолго. Должен признаться, я чувствовал вину, когда ездил в Австралию в прошлые годы. Я уезжал на четыре-пять недель. Каждый раз, когда мне приходится расставаться с детьми и женой, мы много плачем. Это нелегко. Спрашиваешь себя: «Почему я должен делать это снова и снова?»

Сейчас мне намного легче, ведь я знаю: когда вернусь с кортов, они будут меня ждать. Я более мотивирован и спокоен. Мы замечательно проводим время. Так я не думаю о теннисе 24/7, иногда могу просто расслабиться и побыть вместе с ними. Пока удаётся соблюдать баланс. Детям очень нравится на турнире. Есть несколько игроков, матчи которых они любят смотреть. Да, всё отлично, — сказал Джокович на пресс-конференции.