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Ник Кирьос высказался об участии в Australian Open — 2025 на фоне проблем с запястьем

Ник Кирьос высказался об участии в Australian Open — 2025 на фоне проблем с запястьем
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Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос поделился информацией о своём текущем состоянии.

Напомним, Кирьос, возвращающийся в тур после почти двух лет перерыва из-за травмы, был серьёзно обеспокоен тем, что чувствовал пульсирующую боль в запястье во время своего матча с 31-й ракеткой мира 21-летним французом Джованни Мпетчи Перрикаром в первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Напряжённая встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 7:6 (7:3) в пользу француза.

Брисбен (м). 1-й круг
31 декабря 2024, вторник. 08:00 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
31
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 4 7 7
6 2 		7 7 6 3
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

«Уже неделя позади! Нужно дать отдых запястью и надеяться, что на Australian Open всё будет хорошо. Надеюсь, вас всех это развлекло», — написал Кирьос в социальных сетях.

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