Ник Кирьос высказался об участии в Australian Open — 2025 на фоне проблем с запястьем
Поделиться
Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос поделился информацией о своём текущем состоянии.
Напомним, Кирьос, возвращающийся в тур после почти двух лет перерыва из-за травмы, был серьёзно обеспокоен тем, что чувствовал пульсирующую боль в запястье во время своего матча с 31-й ракеткой мира 21-летним французом Джованни Мпетчи Перрикаром в первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Напряжённая встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 7:6 (7:3) в пользу француза.
Брисбен (м). 1-й круг
31 декабря 2024, вторник. 08:00 МСК
31
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 4
|7 7
|
|7 7
|6 3
Ник Кирьос
Н. Кирьос
«Уже неделя позади! Нужно дать отдых запястью и надеяться, что на Australian Open всё будет хорошо. Надеюсь, вас всех это развлекло», — написал Кирьос в социальных сетях.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 января 2025
-
00:48
-
00:30
-
00:18
-
00:05
- 2 января 2025
-
23:49
-
23:27
-
22:56
-
22:27
-
22:15
-
21:52
-
21:13
-
20:21
-
20:12
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:34
-
18:30
-
18:29
-
18:17
-
17:40
-
17:21
-
17:15
-
17:07
-
16:54
-
16:35
-
16:11
-
16:00
-
15:39
-
15:27
-
15:07
-
14:49
-
14:18
-
13:10
-
12:54