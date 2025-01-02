Ник Кирьос высказался об участии в Australian Open — 2025 на фоне проблем с запястьем

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос поделился информацией о своём текущем состоянии.

Напомним, Кирьос, возвращающийся в тур после почти двух лет перерыва из-за травмы, был серьёзно обеспокоен тем, что чувствовал пульсирующую боль в запястье во время своего матча с 31-й ракеткой мира 21-летним французом Джованни Мпетчи Перрикаром в первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Напряжённая встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 7:6 (7:3) в пользу француза.

«Уже неделя позади! Нужно дать отдых запястью и надеяться, что на Australian Open всё будет хорошо. Надеюсь, вас всех это развлекло», — написал Кирьос в социальных сетях.