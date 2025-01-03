Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович ответил, как будет менять свою игру, чтобы конкурировать с Синнером и Алькарасом

Джокович ответил, как будет менять свою игру, чтобы конкурировать с Синнером и Алькарасом
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил, нужно ли ему что-то менять в своей игре, чтобы не отставать от таких молодых звёзд, как итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

«Я не стремлюсь полностью менять свою игру. Я не собираюсь быть Джованни [Мпетчи Перрикаром], мощно подающим обе подачи и выходящим к сетке (улыбается), но я определённо стремлюсь улучшить, пусть даже это будет самый незначительный процент, каждый удар в моей игре, и, возможно, то, что люди не всегда видят, — это позицию на корте, тактику.

Да, в основном я сосредоточен на себе, на том, как стать лучше физически, в игровом плане, а также психологически. И готов к конкуренции, чего бы это ни стоило, сколько бы часов ни пришлось провести с молодёжью.

И, конечно же, в ближайшие недели мы также, особенно за неделю до Australian Open, проведём видеоанализ моих главных соперников, парней из топа, пытаясь понять, как моя игра сочетается с их игрой, что мне удалось сделать в прошлом, а что я могу улучшить. Так что аналитики довольно много. Я человек, которому нравится вникать в детали. Но, когда начинается турнир, мне нравится сохранять концептуальную простоту, хотя, конечно, каждый день появляются вопросы, которые нужно решить», — приводит слова Джоковича Tennis 365.

Материалы по теме
Медведев и Рублёв не зря матерятся на корте. Это помогает им побеждать — доказано учёными
Медведев и Рублёв не зря матерятся на корте. Это помогает им побеждать — доказано учёными
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android