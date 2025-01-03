Полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2022, бывшая 18-я ракетка мира итальянская теннисистка Мартина Тревизан снялась с Australian Open – 2025, который пройдёт у женщин с 12 по 25 января.

«С большим сожалением вынуждена сообщить, что в этом году не буду участвовать в Открытом чемпионате Австралии.

Несмотря на отлично проделанную работу с моей командой во время подготовки, проблема, которая омрачила вторую половину моего сезона-2024, по-прежнему не позволяет мне выступать на 100% так, как мне хотелось бы.

Это было трудное, но необходимое решение, чтобы не ставить под угрозу сезон и выбрать правильное время, чтобы вернуться в форме», — написала Тревизан в социальных сетях.