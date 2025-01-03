«Первый закат 2025-го с моей маленькой семьёй». Шарапова показала фото с сыном и Гилксом

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова и её возлюбленный – британский миллионер Алекс Гилкс опубликовали милые семейные снимки. На них они запечатлены вместе с сыном Теодором на пляже.

«Первый закат 2025 года с моей маленькой семьёй», — написала Шарапова в социальных сетях.

Фото: из личного архива Алекса Гилкса

Фото: из личного архива Алекса Гилкса

Фото: из личного архива Алекса Гилкса

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.