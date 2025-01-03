Джокович: Перрикар и Опелка могли бы стать классными баскетболистами

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о предстоящем матче с американцем Райлли Опелкой за выход в полуфинал турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

«На турнире есть несколько игроков с мощной подачей. Перрикар и Опелка – очень высокие парни. Они могли бы стать классными баскетболистами, если бы выбрали этот спорт. У них невероятная сила и мощь.

Опелка пару лет был травмирован, у него был тяжёлый период. Он отличный парень, мы очень хорошо ладим вне корта. Мы ещё не играли друг с другом, так что это будет первая встреча. Боюсь, придётся отойти на несколько шагов назад, чтобы принять первую подачу. Я сделаю всё возможное, чтобы подготовиться, и, надеюсь, одержу победу», — сказал Джокович в интервью на корте.