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Джокович: Перрикар и Опелка могли бы стать классными баскетболистами

Джокович: Перрикар и Опелка могли бы стать классными баскетболистами
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о предстоящем матче с американцем Райлли Опелкой за выход в полуфинал турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

Брисбен (м). 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 13:00 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Райлли Опелка
293
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

«На турнире есть несколько игроков с мощной подачей. Перрикар и Опелка – очень высокие парни. Они могли бы стать классными баскетболистами, если бы выбрали этот спорт. У них невероятная сила и мощь.

Опелка пару лет был травмирован, у него был тяжёлый период. Он отличный парень, мы очень хорошо ладим вне корта. Мы ещё не играли друг с другом, так что это будет первая встреча. Боюсь, придётся отойти на несколько шагов назад, чтобы принять первую подачу. Я сделаю всё возможное, чтобы подготовиться, и, надеюсь, одержу победу», — сказал Джокович в интервью на корте.

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