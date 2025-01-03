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Онс Жабер — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 6:00

Онс Жабер — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 6:00
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Сегодня, 3 января, на женском хардовом турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся 16-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 42-я в мировом рейтинге Онс Жабер из Туниса. Встреча начнётся не ранее 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Брисбен (ж). 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Онс Жабер
42
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
16
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

На пути к четвертьфиналу Мирра Андреева, которая начала турнир в Брисбене со второго круга, прошла соотечественницу Анну Блинкову (6:4, 6:4) и Линду Носкову, которая представляет Чехию (6:3, 6:0). Жабер переиграла китаянку Чжэн Сайсай (7:6 (7:5), 6:4), Екатерину Александрову из России (6:3, 6:2) и выступающую под армянским флагом Элину Аванесян (6:4, 1:6, 6:4).

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