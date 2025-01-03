Онс Жабер — Мирра Андреева: россиянка выиграла первый сет 1/4 финала WTA-500 в Брисбене

В эти минуты на женском хардовом турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене проходит матч 1/4 финала между 16-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и 42-й в мировом рейтинге Онс Жабер из Туниса. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый сет остался за Миррой Андреевой, которая одержала в нём победу со счётом 6:4. Продолжительность партии составила 30 минут. До счёта 2:2 соперницы брали свои подачи, после чего последовали три брейка подряд — по итогам этого размена со счётом 4:3 на своей подаче впереди оказалась Мирра, которая после этого удержала добытое преимущество.

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