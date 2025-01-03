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Онс Жабер — Мирра Андреева: россиянка выиграла первый сет 1/4 финала WTA-500 в Брисбене

Онс Жабер — Мирра Андреева: россиянка выиграла первый сет 1/4 финала WTA-500 в Брисбене
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В эти минуты на женском хардовом турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене проходит матч 1/4 финала между 16-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и 42-й в мировом рейтинге Онс Жабер из Туниса. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Брисбен (ж). 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 07:10 МСК
Онс Жабер
42
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		3
6 		3
         
Мирра Андреева
16
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Первый сет остался за Миррой Андреевой, которая одержала в нём победу со счётом 6:4. Продолжительность партии составила 30 минут. До счёта 2:2 соперницы брали свои подачи, после чего последовали три брейка подряд — по итогам этого размена со счётом 4:3 на своей подаче впереди оказалась Мирра, которая после этого удержала добытое преимущество.

Календарь WTA-500 в Брисбене
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Видео: Танец Мирры Андреевой после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»

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