Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Онс Жабер — Мирра Андреева, результат матча 3 января 2025, счет 0:2 (4:6, 6:7 (2:7)), 1/4 финала WTA-500 в Брисбене

Мирра Андреева переиграла Онс Жабер и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Брисбене
Аудио-версия:
Комментарии

3 января на женском хардовом турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене завершился матч 1/4 финала между 16-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и 42-й в мировом рейтинге Онс Жабер из Туниса. Андреева одержала победу в двух партиях — 6:4, 7:6 (7:2).

Брисбен (ж). 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 07:10 МСК
Онс Жабер
42
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		7 7
         
Мирра Андреева
16
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Андреева четыре раза подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. Жабер выполнила два эйса при двух двойных ошибках и выиграла за матч три брейк-пойнта из семи заработанных.

В полуфинале WTA-500 в Брисбене Мирра Андреева встретится с победительницей матча между первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и 44-й в мировом рейтинге Мари Боузковой из Чехии.

Календарь WTA-500 в Брисбене
Турнирная сетка WTA-500 в Брисбене

Видео: Андреева и Касаткина потренировались вместе в Барселоне

Материалы по теме
Мирра Андреева ответила, чему лучше всего научилась в 2024 году
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android