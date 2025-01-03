Мирра Андреева переиграла Онс Жабер и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Брисбене

3 января на женском хардовом турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене завершился матч 1/4 финала между 16-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и 42-й в мировом рейтинге Онс Жабер из Туниса. Андреева одержала победу в двух партиях — 6:4, 7:6 (7:2).

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Андреева четыре раза подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. Жабер выполнила два эйса при двух двойных ошибках и выиграла за матч три брейк-пойнта из семи заработанных.

В полуфинале WTA-500 в Брисбене Мирра Андреева встретится с победительницей матча между первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и 44-й в мировом рейтинге Мари Боузковой из Чехии.

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