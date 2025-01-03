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Анна Калинская в паре с Присциллой Хон пробилась в финал турнира в Брисбене

Анна Калинская в паре с Присциллой Хон пробилась в финал турнира в Брисбене
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Тандем российской теннисистки Анны Калинской и австралийки Присциллы Хон вышел в финал турнира в Брисбене (Австралия). Со счётом 6:1, 7:5 была обыграна пара Тимя Бабош (Венгрия) и Николь Меликар-Мартинес (США).

Брисбен — парный разряд (ж). 1/2 финала
03 января 2025, пятница. 06:45 МСК
Присцилла Хон
Австралия
Присцилла Хон
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
П. Хон А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
Т. Бабош Н. Меликар-Мартинес

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. За это время Калинская и Хон выполнили одну подачу навылет, реализовали 5 брейк-пойнтов из 13, а также не допустили ни одной двойной ошибки. Их соперницы допустили четыре двойные ошибки, реализовали один из пяти брейк-пойнтов и выполнили два эйса.

В финальном раунде соревнований в парном разряде Калинская и Хон сыграют с победителем матча между россиянками Шнайдер/Андреевой и японкам Аояма/Ходзуми.

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