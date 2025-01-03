Анна Калинская в паре с Присциллой Хон пробилась в финал турнира в Брисбене

Тандем российской теннисистки Анны Калинской и австралийки Присциллы Хон вышел в финал турнира в Брисбене (Австралия). Со счётом 6:1, 7:5 была обыграна пара Тимя Бабош (Венгрия) и Николь Меликар-Мартинес (США).

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. За это время Калинская и Хон выполнили одну подачу навылет, реализовали 5 брейк-пойнтов из 13, а также не допустили ни одной двойной ошибки. Их соперницы допустили четыре двойные ошибки, реализовали один из пяти брейк-пойнтов и выполнили два эйса.

В финальном раунде соревнований в парном разряде Калинская и Хон сыграют с победителем матча между россиянками Шнайдер/Андреевой и японкам Аояма/Ходзуми.