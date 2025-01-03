Андреева — о матче с Жабер: куда ушла моя команда? Понятия не имею. Мы поговорим об этом

16-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над Онс Жабер, занимающей 42-ю строчку в рейтинге WTA, в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Россиянка уверенно обыграла соперницу со счётом 6:4, 7:6 (7:2). Отметим, что ещё до матч-пойнта команда Андреевой во главе с тренером Кончитой Мартинес ушла с трибун.

— Кончита Мартинес и твоя команда ушли ещё до твоего матч-пойнта. Куда они ушли? Тебе что, придётся добираться обратно в отель самостоятельно?

— Я не знаю, где они. Может, они злятся на меня… Может, они очень нервничают. Понятия не имею. Обычно они ждут меня. Мы поговорим об этом (смеётся), — сказала Андреева в интервью после матча.