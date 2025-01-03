Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева — о матче с Жабер: куда ушла моя команда? Понятия не имею. Мы поговорим об этом

Андреева — о матче с Жабер: куда ушла моя команда? Понятия не имею. Мы поговорим об этом
Комментарии

16-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над Онс Жабер, занимающей 42-ю строчку в рейтинге WTA, в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Россиянка уверенно обыграла соперницу со счётом 6:4, 7:6 (7:2). Отметим, что ещё до матч-пойнта команда Андреевой во главе с тренером Кончитой Мартинес ушла с трибун.

Брисбен (ж). 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 07:10 МСК
Онс Жабер
42
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		7 7
         
Мирра Андреева
16
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Кончита Мартинес и твоя команда ушли ещё до твоего матч-пойнта. Куда они ушли? Тебе что, придётся добираться обратно в отель самостоятельно?
— Я не знаю, где они. Может, они злятся на меня… Может, они очень нервничают. Понятия не имею. Обычно они ждут меня. Мы поговорим об этом (смеётся), — сказала Андреева в интервью после матча.

Материалы по теме
Мирра Андреева — о своём тренере Мартинес: она хорошо справляется. Иногда могла бы лучше
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android