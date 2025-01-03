Полина Кудерметова вышла в первый полуфинал категории WTA-500 в карьере
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Российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Брисбене. В стадии 1/4 финала она обыграла американскую спортсменку Эшлин Крюгер со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Брисбен (ж). 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 08:10 МСК
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Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
0 : 2
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Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Матч продолжался 1 час 26 минут. Крюгер сделала две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Кудерметовой один эйс, столько же двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
За выход в титульный матч соревнований Кудерметова поспорит с украинкой Анной Калининой.
Напомним, турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 520 600.
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