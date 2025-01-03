Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Полина Кудерметова вышла в первый полуфинал категории WTA-500 в карьере

Полина Кудерметова вышла в первый полуфинал категории WTA-500 в карьере
Комментарии

Российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Брисбене. В стадии 1/4 финала она обыграла американскую спортсменку Эшлин Крюгер со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Брисбен (ж). 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 08:10 МСК
Эшлин Крюгер
64
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Полина Кудерметова
107
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Матч продолжался 1 час 26 минут. Крюгер сделала две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Кудерметовой один эйс, столько же двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в титульный матч соревнований Кудерметова поспорит с украинкой Анной Калининой.

Напомним, турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 520 600.

Материалы по теме
Анна Калинская в паре с Присциллой Хон пробилась в финал турнира в Брисбене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android