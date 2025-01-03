Полина Кудерметова вышла в первый полуфинал категории WTA-500 в карьере

Российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Брисбене. В стадии 1/4 финала она обыграла американскую спортсменку Эшлин Крюгер со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Матч продолжался 1 час 26 минут. Крюгер сделала две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Кудерметовой один эйс, столько же двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в титульный матч соревнований Кудерметова поспорит с украинкой Анной Калининой.

Напомним, турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 520 600.